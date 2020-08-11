Son dakika haber: Vali Mustafa Çiftçi yangın bölgesinde
Bir son dakika haberine göre Vali Mustafa Çiftçi yangın bölgesinde Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.
11.08.2020 19:51 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:54
Vali Mustafa Çiftçi yangın bölgesinde
ÇORUM - Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, olayın duyulmasının ardından Bayat ilçesine geçti. Yatıkçı mahallesine geçen Vali Çiftçi, yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yangında hayatını kaybeden Ömer Çetin, Yusuf İçuz ve Elif Naz Çetin'in cenazeleri Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA