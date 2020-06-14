Son dakika haber... Vali Köşger'in Jandarma Teşkilatının 181. Kuruluş Yıldönümü mesajı Son dakika haberi... Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 181. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 181. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Köşger mesajında, "Ülkemiz ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini; zaman mefhumu gözetmeksizin görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 181. Kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla halkımızın mutluluğu için gece-gündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa eden Jandarma Teşkilatı mensuplarımızın, bu özverili çalışmaları sayesinde toplum olarak huzur ve güven içindeyiz.

Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla daima takdiri hak etmiş ve aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlılık göstererek milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Köklü geçmişinden beri yüksek ruh ve şuurla görev yapan Jandarma teşkilatımız, suç ve suçlu ile mücadelede gösterdiği üstün başarı ile birlikte verdiği sosyo-kültürel hizmetlerle de halk ile devlet arasında önemli bir köprü görevi oluşturmuştur. Bu başarılı çalışmalar vatandaşlarımızın emniyet güçlerine olan güven ve desteğini daima arttırmaktadır.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında bu güne kadar hiçbir tehdide boyun eğmeden görevini yerine getiren kahraman Jandarmamız, bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Jandarma Teşkilatımızın 181. kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevleri başında şehit olanları rahmetle; gazi ve emeklileri minnetle anıyorum. Halen görevde bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA