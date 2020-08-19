Son dakika haber | Vali Hacıbektaşoğlu, Kovid-19 tedbirlerini denetledi Son dakika gündem haberi... Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile Siirt Otogarı ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki işletmelerde Kovid-19 tedbirlerine yönelik sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

Esnafın sorunlarını dinleyen Hacıbektaşoğlu, bakanlığın belirttiği kriterlere herkesin uymasını istedi.

Salgının 21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamadan azaltılması gerektiğini vurgulayan Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Kurallara uyan tüm esnaf, tüccar ve denetim ekiplerine teşekkür ediyorum. Denetimler, kesintisiz devam ediyor. Rehavete kapılmamalıyız. Maalesef 1 Haziran'da sonra hayatın yeni normale döndükten sonra biraz motivasyonumuzu kaybettik. Virüs yokmuş gibi davranmaya başladık. Gelişmeleri, ağır hastaları, izolasyon ve karantina sürecini takip ediyoruz. Tedbirleri elden bırakmamamız gerekir. İnsanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde bulaşma riskleri var. Mecbur kalmadıkça toplu ulaşım ve kalabalık alanlardan uzak durmamız ve tedbirleri almamız gerekir."

Kaynak: AA