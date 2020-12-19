Son dakika haber: Vali Gül, patlamada ölenlerin yakınları ile görüştü
19.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:41
Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep Valisi Davut Gül, hastane deki oksijen tüpünün patlaması sonucu ölen 9 kişinin yakınları ile adli tıpta görüştü.
Gaziantep Valisi Davut Gül, hastane deki oksijen tüpünün patlaması sonucu ölen 9 kişinin yakınları ile adli tıpta görüştü.
Gereken tüm çalışmaların yapıldığını ailelere ifade eden Gül, çalışmaların titizlikle sürdüğünü kaydetti.
Davut Gül, ailelerle görüşmesinin ardından baş sağlığı dileyerek Adli Tıp Kurumundan ayrıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı