Son dakika haber: Vali Gül, patlamada ölenlerin yakınları ile görüştü
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Son dakika haber: Vali Gül, patlamada ölenlerin yakınları ile görüştü

19.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:41
Son dakika haber: Vali Gül, patlamada ölenlerin yakınları ile görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep Valisi Davut Gül, hastane deki oksijen tüpünün patlaması sonucu ölen 9 kişinin yakınları ile adli tıpta görüştü.

Gaziantep Valisi Davut Gül, hastane deki oksijen tüpünün patlaması sonucu ölen 9 kişinin yakınları ile adli tıpta görüştü.

Gereken tüm çalışmaların yapıldığını ailelere ifade eden Gül, çalışmaların titizlikle sürdüğünü kaydetti.

Davut Gül, ailelerle görüşmesinin ardından baş sağlığı dileyerek Adli Tıp Kurumundan ayrıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haber: Vali Gül, patlamada ölenlerin yakınları ile görüştü
Son dakika haber: Vali Gül, patlamada ölenlerin yakınları ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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