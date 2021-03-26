Son dakika haber | Vali Epcim: "Şehit aileleri ve gaziler bizler için gurur ve onur kaynağıdır."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber | Vali Epcim: "Şehit aileleri ve gaziler bizler için gurur ve onur kaynağıdır."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Vali Epcim: 'Şehit aileleri ve gaziler bizler için gurur ve onur kaynağıdır.'

Gelen son dakika haberlerine göre Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) yeni Yönetim Kurulu, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) yeni Yönetim Kurulu, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Derneğin geçen hafta gerçekleştirilen olağan kongresinde yeniden yönetime seçilen mevcut Başkan Selami Köksal ile Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Epcim'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Epcim, ziyarette önceki dönem olduğu gibi şehit yakınları ve gazilerden oluşan yeni yönetim kuruluna tebriklerini ileterek çalışmalarında başarı diledi. Şehit aileleri ve gazilerin kendileri için gurur ve onur kaynağını olduğunun altını çizen Vali Epcim, "Her zaman sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da inşallah birlikte güzel çalışmalarımız olur. Psikolojik ve sosyal destek noktasında önemli çalışmalar yürütüyorsunuz. Bizler de bu çalışmalarınızda elimizden gelen desteği vermek istiyoruz. Bu vesileyle tekrardan sizleri ve yönetim kurulunuzu tebrik ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Köksal ise Vali Epcim'e, yeni dönem çalışmalarına ilişkin bilgi vererek yakın ilgisi ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Bülent Uygun Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Vali Epcim: "Şehit aileleri ve gaziler bizler için gurur ve onur kaynağıdır." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 11:03:36. #1.16#
title