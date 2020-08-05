Son dakika haber | Vali Elban: "Kadına yönelik şiddettin önlenmesi konusunda ilgili bakanlıklar ciddi çalışmalar...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Vali Elban: "Kadına yönelik şiddettin önlenmesi konusunda ilgili bakanlıklar ciddi çalışmalar...

Son dakika güncel haberi... Adana Valisi Süleyman Elban, kadına yönelik şiddettin önlenmesi konusunda ilgili bakanlıkların bir araya gelerek ciddi çalışmalar yaptığını söyledi.

Son dakika haber | Vali Elban:
05.08.2020 17:32 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:35

Adana Valisi Süleyman Elban, kadına yönelik şiddettin önlenmesi konusunda ilgili bakanlıkların bir araya gelerek ciddi çalışmalar yaptığını söyledi.

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele İl Koordinasyon İzleme Değerlendirme Toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Vali Elban toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Kadına yönelik şiddetle ilgili kamuoyu algısı ve toplumun bilinçlenmesi için sivil toplum kuruluşlarımız ile kamu kurum ve kuruluşlarımız yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Kadına yönelik şiddetin azalmasında basın ve sosyal medyanın da büyük bir etkisi bulunmaktadır. Kadına yönelik şiddettin önlenmesi konusunda ilgili bakanlıklar bir araya gelerek ciddi çalışmalar yapıyor" dedi.

'Kadınlarımız kötü muamele görmesin' diyen Vali Süleyman Elban, başta kadın olmak üzere insana şiddetin kabul edilemeyeceğini temel hedefin kadına yönelik şiddetin sıfıra indirilmesi olduğunu dile getirdi. Konuşmasının devamında Vali Süleyman Elban, "Kadına yönelik şiddette Avrupa rakamlarının aşağısında olabiliriz fakat bize yakışan sıfır noktasıdır" dedi.

Vali Süleyman Elban'ın konuşmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sunumda, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. İl ve ilçelerimizdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmenin ardından 2020-2021 Koordinasyon Planı kapsamında oluşturulan temel hedef ve faaliyetler hakkında yapılan sunumun ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi'nin yanı sıra kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - ADANA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Ekonomi
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırması turizmcileri sevindirdi Ekonomi
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırması turizmcileri sevindirdi
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek Güncel
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Magazin
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı Dünya
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu
Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak
Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu
Mert Hakan Yandaş, 'Limitsiz' paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı
Mert Hakan Yandaş, "Limitsiz" paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı
Şiddete uğrayan kadın 'pizza siparişi' bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı
Şiddete uğrayan kadın "pizza siparişi" bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
Instagram'a kullanıcılarının sevebileceği yeni özellik geldi
Instagram'a kullanıcılarının sevebileceği yeni özellik geldi
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden artan vakalar sonrası 'Altyapı çöktü' iddialarına yanıt
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden artan vakalar sonrası "Altyapı çöktü" iddialarına yanıt
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Son Dakika: Bakan Soylu'nun 'en yoğun' diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu
Son Dakika: Bakan Soylu'nun "en yoğun" diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Meral Akşener Muharrem İnce Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Barış Arduç Şeyma Subaşı Yeşim Salkım İzzet Yıldızhan
Spor Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Vali Elban: "Kadına yönelik şiddettin önlenmesi konusunda ilgili bakanlıklar ciddi çalışmalar... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 17:36:29. #1.15#
title