Son dakika haber | Vali Doruk'tan kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerine ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Vali Doruk'tan kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerine ziyaret

25.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:06
Son dakika haber | Vali Doruk'tan kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerine ziyaret

Son dakika haberler... Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığındaki kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerini ziyaret etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığındaki kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerini ziyaret etti.

Vali Doruk, ziyaretlerde ilgililerden bilgi alarak, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını gerçekleştiren görevlileri tebrik ederek, önemli bir kamu görevini yerine getirdiklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin çok üzücü olduğunu ifade eden Doruk, kentte kadına yönelik şiddetin engellenmesi adına tüm kurumların yoğun şekilde çalıştığını kaydetti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara altın ve döviz çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara altın ve döviz çağrısı
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son

Vali Doruk'un ziyaretlerinde, Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

İlgili Haberler

Vali Aksoy'un Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajı
Vali Aksoy'un Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajı
Vali Yerlikaya'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajı
Vali Yerlikaya'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajı
Son dakika: Ağrı'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde stantlar kuruldu
Son dakika: Ağrı'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde stantlar kuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Bülent Arınç Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki Sezen Aksu Öykü Karayel
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül
Tüm Haberler Türk Aralık İstifa Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Vali Doruk'tan kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerine ziyaret - Artvin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 16:13:49. #1.15#
title