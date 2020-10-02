Son dakika haber | Vali Demirtaş'tan şehit ailesine taziye ziyareti
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Son dakika haber | Vali Demirtaş'tan şehit ailesine taziye ziyareti

02.10.2020 21:33 | Son Güncelleme: 02.10.2020 21:36
Son dakika haber | Vali Demirtaş'tan şehit ailesine taziye ziyareti

Son dakika habere göre Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerce tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerce tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Temelli'nin Derik ilçesine bağlı Bozbayır Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret eden Vali Demirtaş, şehidin yakınlarına, başsağlığı diledi.

Şehidin annesi ve babasıyla bir süre sohbet edip acılarını paylaşan Demirtaş, "Vatanın ve milletin birliği, huzur ve güvenliği için görev yaparken şehit olan şehidimizin değerli ailesi bize emanettir. Bizler, her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Şehitlerimizin ailelerini gözetip korumak boynumuzun borcudur" dedi.

Demirtaş'a ziyarette, Derik Kaymakamı Hicabi Aytemür, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci eşlik etti.

Taziye ziyareti, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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