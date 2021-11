24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'e 'Başöğretmen' unvanının verildiği gün olan ve 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Ardından Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencilerinden Emir Uçar isimli öğrenci Sanatkar isimli şiirini okudu.

Ne Zaman Öğretmenlerimizle Bir Araya Gelsek Tekrar Motive Oluyoruz

Daha sonra kürsüye gelen ve "her öğretmenler günü geldiğinde çok zorlanırım. Çünkü yapacağım konuşmada yayınlayacağım mesajda öğretmenlerimizin değerini iyi ifade edememekten çekinirim" diyerek konuşmasına başlayan Vali Gökmen Çiçek, Erzincan'ın Kemah ilçesinde Kaymakamlık görevindeyken yaşadığı bir anıyı paylaştı. O dönemde terör olaylarının sık yaşandığına dikkat çeken Vali Gökmen Çiçek: "Terör olaylarının sık yaşandığı köylerimiz vardı. Dağ başında bir köy okulu vardı oraya gitmiştim. Orada bir öğretmenimiz vardı. Korkuyor musun demiştim. Korkuyorum aslında ama öğrencilere ve okula olan sevgim korkularımın önüne geçiyor demişti. O an demiştim ki işte bu ruh bizi kurtaracak. Ben öğretmenlerin sadece öğrencileri yetiştiren birisi olduğuna inanan birisi değilim. Öğretmenler, öğrenciliği bitmiş olan bizleri yetiştirmeye hala devam ediyor. Biz ne zaman yorgun düşsek, yılgınlığa kapılsak bir okulun öğretmenler odasına kendimizi atıyoruz. Ne zaman öğretmenlerimizle bir araya gelsek tekrar bir ümit buluyoruz, motive oluyor işlerimize sarılıyoruz" dedi.

Beni En Çok Üzen Olay Öğretmene Yapılan Saygısızlık Oluyor

Öğretmenlik mesleğinin önemine değinen ve kendisini en çok üzen olayın öğretmene karşı yapılan saygısızlık olayları olduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek: "Kadın kültür evleri projemizi öğretmenlerimizle birlikte yürütüyoruz. Projeyi başlatan ve bugüne getirenlerin hepsi öğretmen. Yapacağımız her işte öğretmenlerimiz hemen yardımımıza koşuyor. Gerçekten başka bir ruhla çalışıyorsunuz. Ne yapabiliriz dediğimizde bizlere hemen yetişiyorsunuz. Muhtemelen hayatınız boyunca da bu heyecan sizlerle birlikte devam ediyor. Öğretmenlik sadece çocukları eğiten değil bütün bir şehri her daim eğitendir. Beni en çok üzen şey bir öğrencinin öğretmenine yaptığı saygısızlıktır. Gebze'de bir öğrencisi tarafından öldürülen bir öğretmeniz vardı. Necmettin öğretmen. Bu olay beni derinden yaralamıştı. Nasıl olur diyerek inanamamıştım. Hani hep söyleriz ya Türkiye'de iki tane ordu var. Biri vatanı kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Her ikisinin de şehitleri, gazileri var. Sizler eğitmekle kalmadınız şehit oldunuz, vuruldunuz, tehdit edildiniz. Çünkü sizden çok korkuyorlar. Öğretmenler olduğu sürece Türk milleti olacak, Türklük bilinci olacak, Türkiye Cumhuriyeti olacak. Terör örgütleri en çok öğretmenlerden korkuyor. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

Ardından Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo müzik dinletisi izleyenlerden büyük beğeni toplarken, Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmenleri ve öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisi de ilgiyle izlendi.

Öğretmenliğe yeni başlayan ve mesleklerine adım atan öğretmenler içinde yemin töreni düzenlendi. Öğretmenler mesleğe giriş andını okudu.

Programda Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencilerinden Elif Büşra Arıkan isimli öğrenci Günlerden Öğretmen simli şiirini okudu.

Emekli öğretmenler ve milli eğitim mensubu çalışanlara da bu anlamlı günde Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi. Akabinde emekli öğretmenler adına Mustafa Bağana duygu ve düşüncelerini paylaşan bir konuşma yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkez ve merkeze bağlı okullarda düzenlenen "Bu Benim Öğretmenim; Her Yerdesin Öğretmenim" konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında derece alan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül töreniyle birlikte kutlama programı sona erdi.