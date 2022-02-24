Son dakika haber: Vali Çelik'ten Bakan Bozdağ'a tebrik ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika yerel haberi... Kütahya Valisi Ali Çelik, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Çelik, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından "Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'ı makamında ziyaret ederek 'Hayırlı olsun' dileklerimizi sunduk. Sayın Bakanımıza kabullerinden ve ilgilerinden dolayı şükranlarımı arz eder, yeni görevinde muvaffakiyetler dilerim" paylaşımını yaptı. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı - Yerel