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Son dakika haber: Vali Çelik'ten Bakan Bozdağ'a tebrik ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber: Vali Çelik'ten Bakan Bozdağ'a tebrik ziyareti

Son dakika yerel haberi... Kütahya Valisi Ali Çelik, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Çelik, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından "Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'ı makamında ziyaret ederek 'Hayırlı olsun' dileklerimizi sunduk. Sayın Bakanımıza kabullerinden ve ilgilerinden dolayı şükranlarımı arz eder, yeni görevinde muvaffakiyetler dilerim" paylaşımını yaptı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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