Son dakika haber: Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez'den şehit ailelerine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez'den şehit ailelerine ziyaret

18.03.2021 19:24 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:50
Son dakika haber: Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez'den şehit ailelerine ziyaret

Son dakika haberleri... Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

İpekyolu ilçesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde ilk olarak Van'ın Çatak ilçesinde 1990 yılında güvenlik korucusu iken Çatak-Gürpınar ilçeleri sınırında operasyon sırasında mayına basması sonucu şehit olan İdris Gülmez'in ailesi ziyaret edildi. Evde şehidin ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelen Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez aile fertleriyle sohbet etti.

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, daha sonra 2011 yılında Bitlis'te polis memuru iken zırhlı araca yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Kamuran Ercan'ın ailesini ziyaret etti.

Son olarak 1992 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatani görevini yaparken çatışma esnasında şehit olan Hacı Kılınç'ın ailesi ziyaret edildi.

Vali Bilmez, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ve kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu dile getirdi. - VAN

Son dakika haber: Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez'den şehit ailelerine ziyaret
Son dakika haber: Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez'den şehit ailelerine ziyaret
Son dakika haber: Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez'den şehit ailelerine ziyaret
Son dakika haber: Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez'den şehit ailelerine ziyaret
Son dakika haber: Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez'den şehit ailelerine ziyaret
Son dakika haber: Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez'den şehit ailelerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez'den şehit ailelerine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 19:54:13. #1.15#
title