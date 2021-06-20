Son dakika haber... Vali Bilmez şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi
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Son dakika haber... Vali Bilmez şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi

Son dakika haber... Vali Bilmez şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika haberine göre Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 'Babalar Günü'nde gaziler ile şehit ve engelli babalarını ağırladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 'Babalar Günü'nde gaziler ile şehit ve engelli babalarını ağırladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran Babalar Günü nedeniyle bir program düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının organizasyonunda Kocaeli Park'ta bulunan sosyal tesislerde düzenlenen kahvaltı programına gaziler ile şehit ve engelli babaları katıldı. Programda gaziler ile şehit ve engelli babalarıyla yakından ilgilenen Vali Bilmez, babalığın ve aile kavramının önemine değindi.

Beraber yenilen Van kahvaltısının ardından Vali Bilmez programa katılan babalara çeşitli hediyeler verdi. Programda ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek de Vali Bilmez'in Babalar Günü'nü tebrik edip çiçek takdim etti.

Program çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - VAN

Son dakika haber... Vali Bilmez şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi
Son dakika haber... Vali Bilmez şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi
Son dakika haber... Vali Bilmez şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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