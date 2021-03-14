Son dakika haber... Vali Bilal Şentürk ve Milletvekili Selim Yağcı'dan sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı ziyareti

Bir son dakika haberine göre Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla görevi başındaki sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla görevi başındaki sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorlar ve diğer sağlık personelinin Tıp Bayramı'nı kutlayan Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki fedakarlıklarına dikkati çekti.

Sağlıkçıların büyük emeklerle bu süreci yürüttüğünü belirten Şentürk, "Kurtuluş Savaşı'nda düşmana karşı bir mücadelemiz vardı, şimdi de virüse karşı bir mücadelemiz var. Burada da bayrağı dalgalandıran sağlık teşkilatımız. Biz de onlara ancak lojistik destek sağlayabiliyoruz. Bu vesile ile Tıbbiyeli Hikmet'in 120'nci yaşını da kutluyor, rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Milletvekili Selim Yağcı ise şu ifadeleri kullandı:

"Tıbbiyeli Hikmet, İstanbul'un işgali sırasında okulları muhasara altına alınmasına rağmen o muhasarayı kırarak sabahında okulun iki direği arasına Türk bayrağını asmayı başaran gençlerin başındaki kişi. Sivas Kongresi'ne katılan en genç delege olan 18 yaşındaki Tıbbiyeli Hikmet, kongrede mandacılık tartışılırken Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Paşam biz buraya tam bağımsızlık için geldik ve Türk gençliğinin sesi olarak buradayız. Bağımsızlığın karşısında kim olursa biz de onun karşısında oluruz' diyerek, Atatürk'ün övgüsüne mazhar olan bir Türk genci. Onun için bu seneki Tıp Bayramı'nı rahmetle yad ettiğimiz birçok şehidimizle Tıbbiyeli Hikmet'in doğum günü olarak kabul ediyoruz. Bu anlamda da tüm sağlık çalışanlarımıza milletimizin varlığı için 1 yıldır ailelerinden uzak bir şekilde yaptıkları mücadele karşısında bir şükran sunmak istiyoruz."

Şentürk ve Yağcı, doktorlarla "Tıbbiyeli Hikmet 120 yaşında" ve "14 Mart Tıp Bayramı" yazılı pastaları keserek sağlık çalışanlarına ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan