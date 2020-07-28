Son dakika haber! Vali Balcı'ya ziyaret
Son dakika haberleri: Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Ozan Balcı'yı ziyaret etti.
28.07.2020 18:11 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:21
Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Ozan Balcı'yı ziyaret etti.
Ziyarette konukları ile bir süre sohbet eden Vali Ozan Balcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
Ziyarette Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Valilik Şeref Defterini imzaladı.
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Kaynak: AA