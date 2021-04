Son dakika haber! Vali Atay, "Polisimiz her zaman halkla iç içe"

Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay'ın 10 Nisan Polis Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay'ın 10 Nisan Polis Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Atay mesajında "Kurulduğu günden bu yana, devletimizin bekası; birliğimizin, beraberliğimizin muhafazası ve milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için fedakarca hizmet veren Emniyet Teşkilatımızın 176'nci kuruluş yıl dönümünde, Türk Polisinin haklı gurur ve heyecanını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bir taraftan milletimizin can ve mal güvenliğini sağlarken diğer taraftan vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini, her türlü tehdit ve endişeden uzak bir şekilde rahatça kullanabilmesi için, kendisine verilen yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, suç ve suçlularla etkin bir biçimde mücadele eden polislerimizin gayret ve çabaları, her türlü takdirin üzerindedir. Düzce ilimizde de halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamasını sağlamak adına fedakarca görev yapan polisimiz, her zaman halkla iç içe olmaya özen göstermektedir. Gerek güvenliğin sağlanmasında, gerekse suç ve suçluyla mücadele edilmesinde polisimize desteğini esirgemeyen saygıdeğer Düzce halkına, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; temelinde vatan, millet ve insan sevgisi bulunan, yüksek vazife anlayışı içinde ve insan haklarına saygılı bir şekilde görev ifa eden başta Düzce'de görev yapanlar olmak üzere tüm teşkilat mensuplarının 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, başarı ve mutluluklar diliyorum. Şehit polislerimizi minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı