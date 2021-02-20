Son dakika haber: Vali Ali Yerlikaya'dan Esenyurt'a ziyaret
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Son dakika haber: Vali Ali Yerlikaya'dan Esenyurt'a ziyaret

20.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:09
Son dakika haber: Vali Ali Yerlikaya'dan Esenyurt'a ziyaret

Son dakika gündem haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt Kaymakamlığını ve yeni hizmete açılan polis merkezlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt Kaymakamlığını ve yeni hizmete açılan polis merkezlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Esenyurt Kaymakamlığı'na giden Yerlikaya, Kaymakam Dr. Vural Karagül'ü makamında ziyaret etti. Yerlikaya'ya, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş eşlik etti. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yerlikaya, Kaymakamlık ziyaretinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçerek Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü'nün asayiş değerlendirme sunumunu dinledi.  Yerlikaya, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki incelemelerinin ardından yeni hizmete açılan Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş ve Osmangazi Şehit Ersoy Karacaoğlan Polis Merkezlerini ziyaret etti. Merkezlerdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Yerlikaya, polis merkezlerindeki emniyet personellerine hayırlı olsun temennilerini ileterek denetleme defterini imzaladı. 

 


- İstanbul
Son dakika haber: Vali Ali Yerlikaya'dan Esenyurt'a ziyaret
Son dakika haber: Vali Ali Yerlikaya'dan Esenyurt'a ziyaret
Son dakika haber: Vali Ali Yerlikaya'dan Esenyurt'a ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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