Son dakika haber: Vali Akbıyık özel harekat polislerini ziyaret etti
Gelen son dakika haberine göre Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Yardımcısı İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.
18.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:16
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Yardımcısı İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek trafik kazası sonucu şehit olan Özel Harekat polisleri Osman Gül ve Adnan Kısar için başsağlığı dileklerinde bulundu. Vali Akbıyık, "Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - HAKKARİ
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Kaynak: İHA