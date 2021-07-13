Son dakika haber | Valentin Rosier transferinde Galatasaray da devrede
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Son dakika haber | Valentin Rosier transferinde Galatasaray da devrede

Son dakika haber | Valentin Rosier transferinde Galatasaray da devrede
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Beşiktaş, geçtiğimiz sezon 37 maçta 3 gol, 7 asistle oynayan Valentin Rosier ile 4 yıllık protokol anlaşması yapmış ve bonservisini almak için kulübü Sporting'le pazarlığa başlamıştı.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon 37 maçta 3 gol, 7 asistle oynayan Valentin Rosier ile 4 yıllık protokol anlaşması yapmış ve bonservisini almak için kulübü Sporting'le pazarlığa başlamıştı. Ancak, siyah beyazlıların bu transferde karşısına rakip olarak Galatasaray çıkmış durumda.

Transferin ilk gününden itibaren ısrarla Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyleyen ve siyah beyazlı formasıyla yaptığı bireysel antrenman görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşan 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi.Portekiz ekibi Sporting'e oyuncunun bonservisi için Beşiktaş'ın 4 miyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifine karşılık, Galatasaray'ın 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdiği öğrenildi.

Bu teklifler karşısında daha fazla para kazanmak isteyen Sporting'in Roiser'e 'Galatasaray'a git' dediği ancak Fransız sağ bekin 'Kesinlikle Beşiktaş'ta kalmak ve orada oynamak istiyorum. Benim için başka seçenek yok, beni Beşiktaş'a verin' diye ısrar ettiği ve bu transferin Beşiktaş lehine sonuçlandırılmasını istediği belirtildi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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