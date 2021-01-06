Son dakika haber... VakıfBank'tan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında gayrimenkul satın alma açıklaması

VakıfBank, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) projesi kapsamında Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ait projenin bankanın genel müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan bölümü satın aldı.

VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulunun 22 Ekim 2020 tarihli kararı ve Genel Müdürlük makamının 6. Ocak 2021 onayı ile İUFM projesi kapsamında Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ait projenin Bankamız Genel Müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan 52 katlı bloğunda yer alan 4 bin 785,68 metrekarelik yerin 72 milyon 981 bin 700 TL'ye satın alınmasına ilişkin Bankamız ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arasında sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip