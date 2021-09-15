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Son dakika haber: VakıfBank'tan "Bugün Esnaf Kazansın" kampanyası

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber: VakıfBank'tan

Son dakika gündem haberi... VakıfBank, bu yıl 13-19 Eylül'de gerçekleştirilen 34. Ahilik Haftası kutlamalarına, tüketicileri, alışverişlerini mahalle esnafından yapmaya yönlendirecek özel bir kampanya ile destek veriyor.

VakıfBank, bu yıl 13-19 Eylül'de gerçekleştirilen 34. Ahilik Haftası kutlamalarına, tüketicileri, alışverişlerini mahalle esnafından yapmaya yönlendirecek özel bir kampanya ile destek veriyor.

"Bugün Esnaf Kazansın" kampanyası kapsamında, 18 Eylül Cumartesi günü alışveriş tercihlerini VakıfBank üye iş yeri konumundaki esnaftan yana kullanan VakıfBank kredi kartı sahipleri, tek seferde yapacakları ilk 100 TL harcama karşılığında 20 Worldpuan kazanma şansına sahip oluyor.

Yardımlaşma, hoşgörü, dostluk ve dayanışma gibi temel değerlerin taşıyıcısı olan Ahilik geleneğinin Anadolu'nun kültürel mirasından önemli yere sahip olduğunun bilincinde olan VakıfBank, bu geleneğinin günümüzdeki temsilcileri olan esnaf ve sanatkarı desteklemeyi önemsiyor, bu yönde pek çok çalışmaya imza atıyor.

Bu yıl Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında hem müşterilerine hem de üye işyeri esnafına fayda sağlayacak bir kampanyayı hayata geçiren VakıfBank, yılsonuna kadar VakıfBank üye iş yeri olacak esnaftan da ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) ücreti almayacak.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Son Dakika Haberleri
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