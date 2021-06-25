Son dakika haber: Vakaya giden ambulans otomobille çarpıştı

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vakaya giden sağlık ekiplerinin içinde olduğu ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hafif şekilde yaralanan 1 kişi ayakta tedavi edildi.