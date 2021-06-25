Son dakika haber: Vakaya giden ambulans otomobille çarpıştı
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Son dakika haber: Vakaya giden ambulans otomobille çarpıştı

Son dakika haber: Vakaya giden ambulans otomobille çarpıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vakaya giden sağlık ekiplerinin içinde olduğu ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hafif şekilde yaralanan 1 kişi ayakta tedavi edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vakaya giden sağlık ekiplerinin içinde olduğu ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hafif şekilde yaralanan 1 kişi ayakta tedavi edildi.

Edinilen bilgiye göre Gebze Sultan Orhan Mahallesi cezaevine vakaya gittiği öğrenilen S.K yönetimindeki 41 AGK 503 plakalı ambulans aracı, 1127 Sokak'ta seyir halinde olan F.Ö. yönetimindeki 34 DCS 477 plakalı otomobil ile çarpıştı . Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 DCS 477 plakalı araç park halinde bulunan 41 D 7601 plakalı panelvan minibüs çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine 112 sağlık ekipleri ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada kısa süreli şok geçiren otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haber: Vakaya giden ambulans otomobille çarpıştı
Son dakika haber: Vakaya giden ambulans otomobille çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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