Son dakika haber... Vakadan dönen ambulans kaygan yolda kaza yaptı: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Vakadan dönen ambulans kaygan yolda kaza yaptı: 3 yaralı

Son dakika haber... Vakadan dönen ambulans kaygan yolda kaza yaptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Niğde'de vakadan dönen ambulans, kötü hava şartları nedeniyle devrildi.

ÇİFTLİK, NİĞDE (İHA) - Niğde'de vakadan dönen ambulans, kötü hava şartları nedeniyle devrildi. Kazada 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlik ilçesindeki bir vakadan dönen H.Ü. yönetimindeki 51 AAZ 528 plakalı ambulans, Kömürcü köyü yakınlarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ambulans sürücüsü H.Ü., Paramedik E.E.B. ve F.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sağlıkçıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Son dakika haber... Vakadan dönen ambulans kaygan yolda kaza yaptı: 3 yaralı

Son dakika haber... Vakadan dönen ambulans kaygan yolda kaza yaptı: 3 yaralı

Son dakika haber... Vakadan dönen ambulans kaygan yolda kaza yaptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ambulans, Çiftlik, Niğde, Kaza, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title