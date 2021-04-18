Son dakika haber: Vaka sayısında Türkiye 3'üncüsü Çanakkale'de, Vali Aktaş da denetimde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Vaka sayısında Türkiye 3'üncüsü Çanakkale'de, Vali Aktaş da denetimde

Son dakika haber: Vaka sayısında Türkiye 3'üncüsü Çanakkale'de, Vali Aktaş da denetimde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek risk' grubu 'kırmızı' kategoride yer alan ve haftalık vaka sayısında Türkiye'de üçüncü sırada yer alan Çanakkale'de Vali İlhami Aktaş, 'Kısmi Kapanma' genelgesi kapsamında, sokaklarda ve polis uygulama noktalarında denetim yaptı.

İngilizlerin saç ektirme oyunu! Türkiye'deki seyahat yasağını delip tatil yapıyorlar
İngilizlerin saç ektirme oyunu! Türkiye'deki seyahat yasağını delip tatil yapıyorlar
Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor
Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek risk' grubu 'kırmızı' kategoride yer alan ve haftalık vaka sayısında Türkiye'de üçüncü sırada yer alan Çanakkale'de Vali İlhami Aktaş, 'Kısmi Kapanma' genelgesi kapsamında, sokaklarda ve polis uygulama noktalarında denetim yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye'nin 100 bin nüfusta haftalık koronavirüs vaka sayılarını gösteren tablosuna göre, Çanakkale'de 8 Şubat'tan bu yana vaka sayısı 21 kat artış gösterdi. 8-14 Şubat haftasında 37,61 olan vaka sayısı, 3-9 Nisan haftasında 797,34 oldu. Çanakkale bu rakamla haftalık vaka sayısında Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı. Vaka sayısındaki hızlı artış kentte yaşayanları tedirgin etti.

Ayrıca Çanakkale, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre koronavirüs vakaları nedeniyle yoğun bakımlardaki doluluk oranının yüzde 80'in üzerine çıktığı kentler arasında da yer alıyor.     Koronavirüs vaka sayısının hızla arttığı kentte Vali İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadelede kapsamındaki 'Kısmi Kapanma' genelgesi doğrultusunda sokaklarda ve polis devriyelerinin uygulama noktalarında denetlemelerde bulundu. Vali Aktaş'a, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan da eşlik etti. Vali Aktaş, İskele Meydanı'ndaki polis uygulama noktası ile AVM bölgesindeki polis devriyesini denetleyerek, yapılan çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.Alınan tedbirlerin tamamının vatandaşların sağlığı için olduğunu belirten Vali Aktaş, "Kısıtlama kuralına uyan esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

 

 


Son dakika haber: Vaka sayısında Türkiye 3'üncüsü Çanakkale'de, Vali Aktaş da denetimde
Son dakika haber: Vaka sayısında Türkiye 3'üncüsü Çanakkale'de, Vali Aktaş da denetimde
Son dakika haber: Vaka sayısında Türkiye 3'üncüsü Çanakkale'de, Vali Aktaş da denetimde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mario Draghi Meral Akşener Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Mehtap Ar Cansu Dere Burak Deniz
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ebru Gündeş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Vaka sayısında Türkiye 3'üncüsü Çanakkale'de, Vali Aktaş da denetimde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 12:50:50. #1.16#

title