TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk
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TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk

06.03.2021 18:22 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:32

Vaka sayısı artan Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunlukTOKAT'ta bugün açıklanan haftalık koronavirüs haritasında vaka artışının sürmesine rağmen cadde ve sokaklarla meydanlarda yoğunluk devam etti.

Vaka sayısı artan Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk

TOKAT'ta bugün açıklanan haftalık koronavirüs haritasında vaka artışının sürmesine rağmen cadde ve sokaklarla meydanlarda yoğunluk devam etti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Şubat- 5 Mart dönemini kapsayan haftalık koronavirüs haritasındaki verilere göre, vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5'te Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Tokat yer aldı. Tokat'ta, geçen hafta vaka sayısı 100 binde 166,50 olurken, bu hafta 228,82'ye yükseldi. Buna rağmen vatandaşlar park, meydan, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun kısıtlamanın esnetildiği hafta sonunda daha da arttığı görülürken, polis ekipleri ise yoğunluğun olduğu bölgelerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

'HALKIMIZIN DUYARLI OLMASI GEREKİYOR'

Vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini söyleyen Vedat Deli, Halkımızın duyarlı olması gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat etmeliyiz. Vatandaşlar işi olmadıkça çarşıya çıkmasın. Tedbirlerimiz yeterli ama biz halk olarak dikkat etmiyoruz. Ondan dolayı da vakalarımız yüksek seviyede seyrediyor dedi.

'15 GÜN SÜRESİNCE KENDİMİZİ KARANTİNAYA ALMALIYIZ'

Üniversite öğrencisi Buket Kaya ise Hafta sonu olduğu için her yer dolu, malum AVM'ler de dolu. Birçok vatandaş alışverişe gelmiş. Bence 15 gün süresince kendimizi karantinaya almalıyız diye konuştu.

Yener Polat ise Tokat olarak tedbirleri elden bırakmış durumdayız. Böyle devam ederse birinciliğe yerleşmemiz söz konusu. Vatandaşlarımızın işi olsa da olmasa da dışarı çıkıyor. Hafta sonu cumartesi yasağının kalkmasıyla birlikte de caddeler yoğun oluyor diye konuştu.

TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk
TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk
TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk
TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk
TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk
TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk
TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk
TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk
TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk
TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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