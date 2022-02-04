Son dakika haber | Uzunköprü'deki Adalet Anıtı'nın yakılması kamerada; 2 şüpheliye gözaltı (3) - Haberler
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Son dakika haber | Uzunköprü'deki Adalet Anıtı'nın yakılması kamerada; 2 şüpheliye gözaltı (3)

Demirören Haber Ajansı, Ali Can Zeray - Güncel
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Son dakika haber | Uzunköprü'deki Adalet Anıtı'nın yakılması kamerada; 2 şüpheliye gözaltı (3)

Son dakika gündem haberine göre 3 SUÇ KAYDI VARMIŞ?Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı'nın yakılması ile ilgili soruşturmada, yeni detaylar ortaya çıktı.

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (DHA) - 3 SUÇ KAYDI VARMIŞ

? Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı'nın yakılması ile ilgili soruşturmada, yeni detaylar ortaya çıktı. Heykeli ateşe veren ve valilik tarafından akli dengesinin yerinde olmadığı açıklanan S.Ç.'nin (43), 'hırsızlık', 'silahla yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 3 sabıka kaydının olduğu belirlendi. S.Ç. ile diğer şüpheli Y.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Güncel

Uzunköprü, Edirne, Adalet, Güncel, Haber

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