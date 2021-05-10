Son dakika haber | Uzman Çavuş Nar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Bir son dakika haberine göre TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK) Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe- Yıldırım operasyonunda yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) yoğun bakım ünitesinde 14 gündür tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Murat Nar (24), şehit oldu.