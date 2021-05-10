Son dakika haber | Uzman Çavuş Nar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
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Son dakika haber | Uzman Çavuş Nar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Son dakika haber | Uzman Çavuş Nar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Demirören Haber Ajansı / Hüseyin DOĞAN - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK) Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe- Yıldırım operasyonunda yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) yoğun bakım ünitesinde 14 gündür tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Murat Nar (24), şehit oldu.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK) Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe- Yıldırım operasyonunda yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) yoğun bakım ünitesinde 14 gündür tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Murat Nar (24), şehit oldu.

Kastamonu Taşköprü ilçesi Çiftkıran köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Murat Nar, 24 Nisan'da TSK'nın Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe Yıldırım operasyonunda yaralandı. GATA yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nar, tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 24 Nisan 2021 tarihinde ağır yaralanan ve GATA'ya sevk edilerek tedavi altına alınan Piyade Uzman Çacuş Murat Nar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 9 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Murat Nar için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 9 Mayıs 2021'de şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tah rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.AİLESİNE HABER VERİLDİAcı haber şehidin Taşköprü ilçesi Camikebir Mahallesi İnönü Caddesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Evin 2 çocuğundan biri olan şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.TAŞKÖPRÜ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın cenazesi Kastamonu Taşköprü Taş Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köyü olan Çiftkıran'da toprağa verilecek.


Son dakika haber | Uzman Çavuş Nar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Son dakika haber | Uzman Çavuş Nar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Son dakika haber | Uzman Çavuş Nar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Son dakika haber | Uzman Çavuş Nar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin DOĞAN

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