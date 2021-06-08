Son dakika haber | Uzaklaştırma kararı bulunan koca, önce alıkoydu, ardından evi kurşunladı
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Son dakika haber | Uzaklaştırma kararı bulunan koca, önce alıkoydu, ardından evi kurşunladı

Son dakika haber | Uzaklaştırma kararı bulunan koca, önce alıkoydu, ardından evi kurşunladı
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KONYA'da dini nikahla birlikte yaşadığı Merdan D. (25) tarafından silah zoruyla evden götürülüp alıkonulan Derya S., polise şikayetçi oldu.

KONYA'da dini nikahla birlikte yaşadığı Merdan D. (25) tarafından silah zoruyla evden götürülüp alıkonulan Derya S., polise şikayetçi oldu. Şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Merdan D. (25), şikayet edildiğini öğrenince Derya S.'nin kaldığı kayınvalidesinin evini kurşunladı. Derya S. ile 3 çocuğu ve annesi olaydan yara almadan kurtulurken, kaçan Merdan D. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Meram ilçesinde oturan Merdan D., 6 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Derya S.'ye, iddiaya göre 29 Mayıs günü şiddet uyguladı. Derya S.'nin polise gidip, şikayetçi olması üzerine Merdan D. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Bunun üzerine Derya S., çocuklarını da alıp annesinin evine gitti. 

5 Haziran gecesi Merdan D., Derya S.'nin annesinin evine gitti Zile basan Merdan D., açan olmayınca, kapıyı kırıp eve girdi. Merdan D., çocuklarının gözü önünde dövdüğü Derya S.'yi başına tabanca dayayıp, evden çıkardı. Merdan D., Derya S.'yi önce boş bir araziye, ardından da kendi kız kardeşinin evine götürdü. Bir gün burada kalan Derya S., daha sonra kayınvalidesi ile kendi evine gitti. Buradan da annesinin evine geçen Derya S., polise gidip Merdan D.'den yine şikayetçi oldu.EVE ATEŞ AÇTIDerya S.'nin kendisini şikayet ettiğini öğrenen Merdan D., dün yine kayınvalidesinin evine gidip, tabancayla rastgele ateş açtıktan sonra taksiyle kaçtı. Saldırı sırasında Derya S., çocukları ve annesi mutfağa girerek saklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Meram Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Merdan D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Merdan D.'nin üzerinde yapılan aramada, 10 gram bonzai ele geçirildi. Derya S. de devlet koruması altına alınıp, kadın sığınma evine yerleştirildi.


Son dakika haber | Uzaklaştırma kararı bulunan koca, önce alıkoydu, ardından evi kurşunladı
Son dakika haber | Uzaklaştırma kararı bulunan koca, önce alıkoydu, ardından evi kurşunladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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