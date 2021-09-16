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Son dakika haber: Uyuşturucuya bağlı ölümler yüzde 26 azaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Uyuşturucuya bağlı ölümler yüzde 26 azaldı

Son dakika haberler... Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde uyuşturucuya bağlı ölenlerin sayısı önceki yıllara göre azalarak geçen yıl ise 314'e geriledi.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde uyuşturucuya bağlı ölenlerin sayısı önceki yıllara göre azalarak geçen yıl ise 314'e geriledi. Türkiye'de uyuşturucuya bağlı ölümlerde bu yılın 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26'lık azalışla 72 oldu.

Afyonkarahisar Valiliği uyuşturucu ile mücadele kapsamında yurt genelinde elde edilen sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Valilik, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar, hayata geçirilen uygulamalar ile ailelere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları sonuç vermeye başladığını kaydetti.

Paylaşılan adli tıp verilerine göre, 2017'de uyuşturucu kaynaklı 941 kişi hayatını kaybederken bu konuda atılan adımlarla hayatını kaybedenlerin sayısı 2018'den itibaren düşüşe geçti. Uyuşturucuya bağlı ölenlerin sayısı 2018'de 657 olurken bu sayı 2019'da 342'ye, geçen yıl ise 314'e geriledi.

Verilere göre, uyuşturucuya bağlı ölümlerdeki düşüş, bu yıl da devam etti. Madde kullanımına bağlı ölüm sayısı, bu yılın 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26'lık azalışla 72 oldu.

Uyuşturucuya bağlı ölümlerde geçen yıl 8 aylık dönemde, 97 kişi hayatını kaybetmişti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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