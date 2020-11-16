Son dakika haber! Uyuşturucuları prize gizlemişler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Uyuşturucuları prize gizlemişler

16.11.2020 09:52 | Son Güncelleme: 16.11.2020 09:56
Son dakika haber! Uyuşturucuları prize gizlemişler

Edinilen son dakika gelişmesine göre HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, polis ekiplerince narkotik köpeği 'Ares' ile eve yapılan baskında, prizin içine gizlenen 22 gram metamfetamin ve 13 gram takoz esrar ele geçirildi.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, polis ekiplerince narkotik köpeği 'Ares' ile eve yapılan baskında, prizin içine gizlenen 22 gram metamfetamin ve 13 gram takoz esrar ele geçirildi. 

Uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini engellemek için çalışmalarını sürdüren Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen Çabala Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Ekiplerin, özel eğitimli narkotik köpeği 'Ares' ile yaptığı aramada, prizin içine gizlenen 22 gram metamfetamin ve 13 gram takoz esrar ele geçirildi. Baskında, evde bulunan M.Ç., M.K. ve S.T. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.


Son dakika haber! Uyuşturucuları prize gizlemişler
Son dakika haber! Uyuşturucuları prize gizlemişler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emek ÇAKILI

İlgili Haberler

Uyuşturucuyu ceviz kabuğunun içerisine gizlemişler
Uyuşturucuyu ceviz kabuğunun içerisine gizlemişler
Son dakika haber: Otomobilin yangın söndürme tüpüne uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Otomobilin yangın söndürme tüpüne uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
Sahte paraları aracının vites koluna gizlemiş
Sahte paraları aracının vites koluna gizlemiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Kamala Harris Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Şener Şen Cem Yılmaz Didem Soydan
Spor Ozan Kabak Şenol Güneş Deniz Türüç Lance Stroll Lewis Hamilton
Daha Fazla Yangın Vaniköy Formula 1 Grand Prix
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Uyuşturucuları prize gizlemişler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 09:58:58. #1.14#
title