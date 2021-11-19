Son dakika haber | Uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyede - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyedeSAMSUN Samsun'da merkez ile Çarşamba ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyede

SAMSUN Samsun'da merkez ile Çarşamba ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Kasım Salı günü sokak satıcılarına yönelik Samsun il merkezi ile Çarşamba ve Terme ilçelerini kapsayan eş zamanlı operasyon düzenledi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 183,72 gram esrar maddesi, 90,13 gram metamfetamin maddesi, 2,08 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 1 adet kenevir bitkisi, 2 adet esrarlı sigara, 10 kapsül sentetik ecza, 2 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 33 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Son dakika haber | Uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyede

Son dakika haber | Uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyede

Son dakika haber | Uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyede

Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evine kadar takip edip, boğarak öldürmüş

Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evine kadar takip edip, boğarak öldürmüş

 İstanbul Havalimanı'nda korkunç olay! Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç yaşamını yitirdi

İstanbul Havalimanı'nda korkunç olay! Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç yaşamını yitirdi

 Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kokain iddialarına ilişkin açıklama: CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kokain iddialarına ilişkin açıklama: CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacak

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title