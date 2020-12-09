Son dakika haber | Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
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Son dakika haber | Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

09.12.2020 13:24 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:28
Son dakika haber | Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Son dakika haberi... Samsun'da ikametinden 7 paket halinde esrar ele geçen bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da ikametinden 7 paket halinde esrar ele geçen bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen O.T.'nin kaldığı adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada 7 paket halinde 36,56 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.T., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haber | Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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