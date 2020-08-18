Son dakika haber | Uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheliyi gözaltına alan polis ekibine taşlı saldırı Son dakika haberleri... Antalya'da polis, uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheliyi gözaltına almak isterken bir gurubun taşlı saldırısına uğradı.

Antalya'da polis, uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheliyi gözaltına almak isterken bir gurubun taşlı saldırısına uğradı. Olayda bir polis memuru yaralandı, kargaşadan yararlanan şüpheli kaçtı.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı 4 kişilik bir ekip, devriye gezdiği sırada karşılaştığı ve uyuşturucu madde ticaretinden aranan şüpheli M. P.'yi gözaltına almak istedi. Yakalanacağını anlayan M. P. kaçmak istese de polis ekipleri tarafından yakalandı. Bu sırada polis ekipleri bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Atılan taşlardan birisi polis memuru Erol Altınay'ın başına isabet etti. Yaralanan Altınay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kargaşadan yararlanan şüpheli olay yerinden kaçtı. Gelen takviye ekiplerinin ardından kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam etti. Polis ekipleri, şüphelendikleri şahıs ve araçlarda arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda çok sayıda delici alet, pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, 5 kişi de gözaltına aldı.

Ekiplerin kaçan M.P.'nin yakalanması için arama çalışmaları sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA