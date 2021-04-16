Son dakika haber: Uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber: Uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda takibe aldığı ticari taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada 5 paket halinde 3.22 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ö.'nün evinde yapılan aramada 80 adet sentetik ecza hap, 1 adet 7.65 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca mermisi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 802 lira para elde edildi. Soruşturmanın devamında A.Ö. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen E.A. ve M.K.'de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 1.38 gram metamfetamin maddesi, 0.10 gram bonzai, 1 adet esrarlı sigara, 4 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu içme aparatı. 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haber: Uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber: Uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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