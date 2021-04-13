Son dakika haber... Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı

Son dakika habere göre Zonguldak'ta uyuşturucu madde ticareti yapan bir kiş jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu madde ticareti yapan bir kiş jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda 67 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm. ruhsatsız tabanca 44 adet 9 mm. tabanca fişeği ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çaycuma İlçesi Perşembe Beldesinde ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, T.S.M. (22) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri T.S.M.(22) isimli şahsın işyerinde ve evinde yapılan aramada 67 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm. ruhsatsız tabanca 44 adet 9 mm. tabanca fişeği ele geçirildi. Şahıs hakkında uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti (TCK Md. 188) ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mansur Yavaş Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Necip Uysal Yılmaz Vural Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:04:13. #1.14#
title