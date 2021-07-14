Son dakika haber! Uyuşturucu tacirine jandarmadan operasyon: 1 gözaltı
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Son dakika haber! Uyuşturucu tacirine jandarmadan operasyon: 1 gözaltı

Son dakika haber! Uyuşturucu tacirine jandarmadan operasyon: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda 496 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, İzmit ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın kimliği tespit edildi. A.Ş. isimli şahsın yakalanması için izmit 28 Haziran Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda evinde yapılan aramalarda 496 gram toz esrar, 1 adet tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirilen A.Ş. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesi için Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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