Son dakika haber: Uyuşturucu taciri sis bombası ile yakalandı
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Son dakika haber: Uyuşturucu taciri sis bombası ile yakalandı

Son dakika haberi: Denizli'de JASAT ve jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonrası yakalanan uyuşturucu taciri uzun namlulu silah mermileri ve sis bombası ile yakalandı.

Son dakika haber: Uyuşturucu taciri sis bombası ile yakalandı
19.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:10

Denizli'de JASAT ve jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonrası yakalanan uyuşturucu taciri uzun namlulu silah mermileri ve sis bombası ile yakalandı.

Olay, Serinhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. isimli bir şahsın uyuşturucu sattığı bilgisi alan jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. E.A.'nın kullandığı otomobili durdurarak arama yapan ekipler, araç içerisinde yapılan aramada 10 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin isimli uyuşturucu madde, tabanca, uzun namlulu bir silaha ait fişek ile 1 adet sis bombası ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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