Son dakika haber... Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı

Son dakika haber... Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu ve hassas terazi çıktı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu ve hassas terazi çıktı.

Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Z.G. isimli şahısın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alınması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 140 gram skunk, 2 adet hassas terazi ve 1 gram metafamtamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli Z.G., uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak suçlarından gözaltına alındı. - ANTALYA

Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktorundan sevindiren haber: Uzuv kaybı olmayacak

Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktorundan sevindiren haber: Uzuv kaybı olmayacak

 Bakan Koca istedi! Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

Bakan Koca istedi! Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

 39 kişiyi dolandırılan sevgililerin davasında mütalaa

39 kişiyi dolandırılan sevgililerin davasında mütalaa

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title