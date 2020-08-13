Son dakika haber: Uyuşturucu satıcıları tutuklandı Gelen son dakika haberine göre Niğde İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 3 kişiyi yakaladı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 3 kişiyi yakaladı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

İl merkezindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 233 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Y, T.E. ve Y.T, isimli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA