Son dakika haber: Uyuşturucu satıcıları tutuklandı
Gelen son dakika haberine göre Niğde İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 3 kişiyi yakaladı.
13.08.2020 18:06 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:57
Niğde İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 3 kişiyi yakaladı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma başlattı.
İl merkezindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 233 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.Y, T.E. ve Y.T, isimli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. - NİĞDE
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Kaynak: İHA