Son dakika haberleri... Uyuşturucu partisine polis baskını: 8 gözaltı

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Uyuşturucu partisine polis baskını: 8 gözaltı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde düzenlenen uyuşturucu partisine polisin yaptığı baskında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gece saatlerinde Şirinevler Mahallesinde bulunan bir evde uyuşturucu partisi düzenlendiği ve uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Gece yarısı operasyon düğmesine basan polis ekipleri evde bulunan ve uyuşturucu partisi düzenleyen biri kadın 8 kişiyi kısa sürede etkisiz hale getirerek yakaladı. Evde yapılan aramada çeşitli miktarlarda eroin ve metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D, Ü.A, H.D, M.A, R.K, E.G, Ö.G, S.S isimli şüpheli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adliyeye sevk edildi.