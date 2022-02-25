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Son dakika haber | Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürüp, babasını yaralayan şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Ali Leylak - Güncel
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Son dakika haber | Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürüp, babasını yaralayan şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'da uyuşturucu almak için ailesinden para isteyen, olumsuz yanıt alınca da annesi Hanife Badıllı'yı öldürüp babası Emin Badıllı'yı yaralayan İbrahim Halil Badıllı tutuklandı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da uyuşturucu almak için ailesinden para isteyen, olumsuz yanıt alınca da annesi Hanife Badıllı'yı öldürüp babası Emin Badıllı'yı yaralayan İbrahim Halil Badıllı tutuklandı.

Akpıyar Mahallesi'nde dün, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim Halil Badıllı, uyuşturucu almak için annesi Hanife ile babası Emin Badıllı'dan para istedi. Çift olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim Halil Badıllı, tabancayla anne ve babasına ateş etti. Hanife Badıllı hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba ise ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hanife Badıllı'nın cenazesi otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Emniyette sorgulaması tamamlanan İbrahim Halil Badıllı, bugün geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Uyuşturucu, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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