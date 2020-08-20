Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı Gelen son dakika haberine göre Bursa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Bursa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerine baskın yaptı.

Zanlıların üzerlerinde, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 150 gram esrar, 100 gram sentetik uyuşturucu ve 30 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, H.Ö, E.Ş ve Ş.Ş, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA