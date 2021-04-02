Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti
Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ile Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ilçede operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda ise 33,86 gram esrar, 54,67 gram eroin, 32,73 gram metamfetamin, 705 sentetik ecza hap maddesi, bir miktar sentetik kannabinoid ile hassas terazi ve 7 silah ele geçirildi.

17 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 17 şüpheliden 12'si hakkında tutuklama kararı verilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali İhsan Su Özlem Zengin Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz
Magazin Alişan Cem Yılmaz Aleyna Tilki Kaan Yıldırım
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 13:14:58. #1.14#
title