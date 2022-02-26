Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberi: Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik

Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

Ekipler, plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 91 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.Ç, F.Ç. ve F.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Narkotik, Adıyaman, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title