Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika haberi: Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.
Ekipler, plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 91 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.Ç, F.Ç. ve F.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.