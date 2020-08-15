Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
15.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:09
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 3 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 33,80 gram sentetik uyuşturucu, 1,53 gram esrar ile su şişesinde 3 kilo 806 gram likit uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.
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Kaynak: AA