Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Son dakika haberi: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 3 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 33,80 gram sentetik uyuşturucu, 1,53 gram esrar ile su şişesinde 3 kilo 806 gram likit uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA