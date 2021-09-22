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Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1.30 gram metamfetamin ele geçirilirken, operasyonda 2 kişi de gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1.30 gram metamfetamin ele geçirilirken, operasyonda 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapıldı. Durumundan şüphelenilen iki şahsın üst aramasını yapan ekipler şahısların üstünde 1.30 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Olayın ardından 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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