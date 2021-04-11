Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonlarında 7 gözaltı
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Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonlarında 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonlarında 7 gözaltı

Son dakika haberi... Eskişehir'de polis uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 7 kişiyi gözaltına alırken, operasyonlarda 191,72 gram metamfetamin ile değişik türlerde uyuşturucu maddelere yakalandı.

Eskişehir'de polis uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 7 kişiyi gözaltına alırken, operasyonlarda 191,72 gram metamfetamin ile değişik türlerde uyuşturucu maddelere yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların üst aramasında 191,72 gram metamfetamin, 7,28 gram bonzai, 2,50 gram esrar 0,86 gram kokain, 2 adet ecstacy hap, 7 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi. 4 şüpheli şahsa 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak 'suçundan işlem yapılırken, diğer 3 şahıs ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonlarında 7 gözaltı
Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonlarında 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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