Son dakika haber | Uyuşturucu hapları kaçtıkları araçtan atsalar da polise yakalanmaktan kurtulamadılar
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Son dakika haber | Uyuşturucu hapları kaçtıkları araçtan atsalar da polise yakalanmaktan kurtulamadılar

Son dakika haber | Uyuşturucu hapları kaçtıkları araçtan atsalar da polise yakalanmaktan kurtulamadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Eskişehir'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçtan atılan poşet içerisindeki uyuşturucu haplar polisin dikkati sayesinde ele geçirildi.

Eskişehir'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçtan atılan poşet içerisindeki uyuşturucu haplar polisin dikkati sayesinde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan 'Asayiş Uygulaması'nda 'dur' ihtarına uymayan bir araç Bahçelievler Mahallesi'nde kovalamaca sonrası yakalandı. Araç içerisinde yakalanan B.Ç. ve S.B.Ö., isimli şahıslar gözaltına alındı. B.Ç., isimli şahsın işlediği bir suçtan dolayı arandığı ortaya çıkarken, ayrıca kovalamaca sırasında şüpheli şahısların araçtan dışarı poşet içerisinde bir şeyler attığını gören ekipler bölgede inceleme yaptı. İnceleme sonrası polis poşet içerisinde atılan 2 tablet halinde 21 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayın ardından her iki şahısta polis tarafından gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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