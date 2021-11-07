Son dakika haber... Uygulama noktasından kaçan otomobil polis memuruna çarptı

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, durdurulmak istenen bir otomobil polis memuruna çarparak kaçtı. Olayda yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Erdemli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mersin Antalya D-400 karayolunda asayiş uygulaması başlattı. Uygulama esnasında kimlik kontrolü için durdurulmak istenen bir otomobil uygulamada görevli polis memuru S.G.'ye çarparak hızla uzaklaştı. Polis memuru S.G. olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun vücudunda kırıklar olduğu belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan uygulama noktasında polis memuruna çarparak hızla uzaklaştığı belirtilen marka ve modeli tespit edilen otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışmalar ise sürüyor. - MERSİN

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