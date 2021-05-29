Son dakika haber... "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun 31 Mayıs'taki sezon finalinde Kuvel Kalesi fethedilecek
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Son dakika haber... "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun 31 Mayıs'taki sezon finalinde Kuvel Kalesi fethedilecek

Son dakika haber... 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 31 Mayıs'taki sezon finalinde Kuvel Kalesi fethedilecek
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: TRT 1'in yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca izleyiciyi ekran başında buluşturan "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisi sezon finali bölümüyle 31 Mayıs'ta ekranlara gelecek.

TRT 1'in yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca izleyiciyi ekran başında buluşturan "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisi sezon finali bölümüyle 31 Mayıs'ta ekranlara gelecek.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'ın vefatının ardından tahta geçen Melikşah ve oğlu Sencer'in hikayesini anlatan dizi, sezon finalinde Kuvel Kalesi'ni fethedecek.

Dizide, Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Kaan Taşener, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Leyla Feray, İlker Kızmaz, İsmail Ege Şaşmaz, Sezin Akbaşoğulları, Kaan Taşener, Ali Gözüşirin ve Erdem Akakçe gibi birbirinden değerli isimler rol alıyor.

Her hafta ilgiyle izlenen dizinin 34. bölümünün konusu şöyle:

"Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur. İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir? Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürmeye kararlı olan Baturalp, yaşadığı bu tuzak sonucunda kardeşiyle birlikte gitmekte hala ısrarcı olacak mıdır? Melikşah ile Baturalp arasındaki yüzleşmede neler yaşanacaktır? Melikşah'ın Başulu'ya karşı olan duyguları, saraydaki düzeni nasıl etkileyecektir?

Batıniler'e karşı büyük bir savaş açan Selçuklular'ın hamleleri, Sabbah'ı nasıl etkileyecektir? Kuvel Kalesi fethini durdurmak için elinden geleni yapan Sabbah ile Mitras'ın Melikşah'a karşı olan mücadelelerinde hangi taraf galip gelecektir? Takipleri sonucunda Terken'in Karahanlı askerlerini çağırttığını öğrenen ve Terken ile Tacülmülk'ü hiç beklemedikleri anda yakalayan Zübeyde Hatun, bu durumu Melikşah'a iletecektir. Kuvel Kalesi fethinin ardından son bir görev için Nizamülmülk'le yola koyulmayı planlayan Melikşah'ın geçmişe, atalarına dair duyacakları yepyeni bir sayfa açacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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Son dakika haber... "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun 31 Mayıs'taki sezon finalinde Kuvel Kalesi fethedilecek - Haberler
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