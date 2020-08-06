Son dakika haber! Usta tiyatrocu Üstün Asutay için Bakırköy'de tören düzenlendi Gelen son dakika haberine göre USTA tiyatro oyuncusu Üstün Asutay için Bakırköy'de tören düzenlendi.

USTA tiyatro oyuncusu Üstün Asutay için Bakırköy 'de tören düzenlendi. Tedavi gördüğü özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün akşam hayatını kaybeden usta sanatçının cenazesi önce kurucusu olduğu BASAD Özel Bakırköylü Sanatçılar Derneği'ne getirildi. Burada yakınları, sevenleri ve öğrencileri Asutay'ı yalnız bırakmadı. Alkışlar içerisinde uğurlanan cenaze, ikindi vakti kaldırılmak üzere Bakırköy Amine Hatun Camii'ne götürüldü.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA